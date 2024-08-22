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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kazanarak 9.925,08 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 13:35, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 13:36
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,29 puan artışla 9.925,08 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 37,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,53 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, bugün ABD başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar öncesi pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ikinci el konut satışları ile imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.850 ve 9750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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