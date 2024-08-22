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Brent petrolün varil fiyatı 75,97 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,97 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 10:10, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 10:16
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Dün 78,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 9.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 75,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 71,77 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dün ABD'den gelen zayıf işgücü verilerinin etkisiyle bugün beşinci kez üst üste geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık döneme ait tarım dışı istidam verilerini revize etti. Revizyona göre, ABD'de istihdam, söz konusu dönemde daha önce açıklanandan 818 bin daha az arttı.

Ayrıca, Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumundaki ülkede talebin zayıflayacağına dair endişelere yol açarak fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Bunun yanı sıra, küresel petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes ihtimalinin piyasalardaki arz endişelerini hafifletmesi, fiyatların düşüşünde etkili olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes görüşmelerinin tamamlanması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının tamamlanmasının aciliyetini vurguladı ve kalan engellerin kaldırılması için Kahire'deki yapılacak görüşmeleri değerlendirdi." ifadesine yer verildi.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın ara buluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de ev sahibi ülke, Katar, ABD ve İsrail heyetinin katılımıyla 22-23 Ağustos'ta dolaylı ateşkes müzakereleri yapılması bekleniyor.

Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarının azaldığına ilişkin verilerin ardından dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin arttığı öngörülerinin güçlenmesi, fiyatların daha fazla düşmesinin önüne geçti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 600 bin varil düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 77,66 ile 79.20 dolar aralığının direnç, 75,12 ile 74,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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