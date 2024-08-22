İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 50'nin altında

İstanbul'a aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın etkisi ve yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor.

İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50'nin de altına indi. Doluluk oranı yüzde 49,86 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan barajların başında gelen Alibeyköy Barajı'nda kuraklıktan en fazla etkilenen baraj oldu.

Kış aylarında yüzde 80'e kadar dolan Alibeyköy Barajı'nda bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 16,26'ya kadar geriledi.

İstanbul'un bir diğer önemli barajı Sazlıdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 51,76 olarak ölçüldü. Daha önceden suyla dolu alanlarda artık otomobillerle ilerlemek mümkün hale geldi.

İSKİ verilerine göre suyun en çok azaldığı baraj yüzde 16,26 doluluk oranıyla Alibeyköy Barajı oldu.

İstanbul'un en dolu barajı ise yüzde 63,85 doluluk oranıyla Terkos Baraj gölü olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI

ÖMERLİ %50,75

DARLIK %54,29

ELMALI %58.33

TERKOS %63,85

ALİBEYKÖY %16.26

BÜYÜKÇEKMECE %48.59

SAZLIDERE %51.76

ISTRANCALAR %29.02

KAZANDERE %16.81

PABUÇDERE %29,08