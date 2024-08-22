Tüketici güven endeksi ağustosta arttı

Ankara'da M Çiçeği: 4 kişi karantinada
Ankara'da M Çiçeği: 4 kişi karantinada
40.000 TL %0 Faizli Nakit!
40.000 TL %0 Faizli Nakit!
Sponsorlu İçerik
Yeni dolandırıcılık yöntemi! 'Faturanızı yanlışlıkla ödedim' tuzağına dikkat
Yeni dolandırıcılık yöntemi! 'Faturanızı yanlışlıkla ödedim' tuzağına dikkat
Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına 186,1 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına 186,1 milyon lira ceza
KKM'de çözülme hızlanırken yabancı para mevduatta sınırlı artış
KKM'de çözülme hızlanırken yabancı para mevduatta sınırlı artış
Otel fiyatları arttı, Antalya'da günlük kiralıklara talep arttı
Otel fiyatları arttı, Antalya'da günlük kiralıklara talep arttı
Bakanlıktan 'Gerilim nedeni Beştepe'deki toplantı' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'Gerilim nedeni Beştepe'deki toplantı' başlıklı habere yalanlama
'Kamu mühendisleri için düzenlemeler hayata geçirilmeli'
'Kamu mühendisleri için düzenlemeler hayata geçirilmeli'
Esnek çalışma için 4 model masada
Esnek çalışma için 4 model masada
Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kiralık sahte diploma! Sonunda bunu da gördük
Kiralık sahte diploma! Sonunda bunu da gördük
CHP'li belediyelerden Özgür Özel'e yoğun baskı: Erdoğan'la görüş
CHP'li belediyelerden Özgür Özel'e yoğun baskı: Erdoğan'la görüş
Otomobil bayilerinde 31 Ağustos telaşı
Otomobil bayilerinde 31 Ağustos telaşı
Akaryakıtta vergi kaybının önüne geçilecek!
Akaryakıtta vergi kaybının önüne geçilecek!
Vali Kılıç'tan yangın açıklaması: Sadece yayılmasını engellemeye çalışıyoruz
Vali Kılıç'tan yangın açıklaması: Sadece yayılmasını engellemeye çalışıyoruz
KPSS ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
KPSS ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Savcılıktan 3 kişinin öldüğü yayla evi yangınına dair açıklama
Savcılıktan 3 kişinin öldüğü yayla evi yangınına dair açıklama
Bakanlık açıkladı: İşte vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı
Bakanlık açıkladı: İşte vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı
Dolar 34 TL sınırında
Dolar 34 TL sınırında
Türkiye tarihinde bir ilk! Kabine toplantısı bir ilçede yapılacak
Türkiye tarihinde bir ilk! Kabine toplantısı bir ilçede yapılacak
Uzmanı açıkladı: Sıcaklıklar 4 ila 5 derece düşecek
Uzmanı açıkladı: Sıcaklıklar 4 ila 5 derece düşecek
'Erdoğan, zenginlere vergi affı getirilmesini istedi' iddiası yalanlandı
'Erdoğan, zenginlere vergi affı getirilmesini istedi' iddiası yalanlandı
Yüksek lisans diplomalı şoför
Yüksek lisans diplomalı şoför
Bakan Memişoğlu: M çiçeği hastalığı şu anda ülkemizde yok, görülmedi
Bakan Memişoğlu: M çiçeği hastalığı şu anda ülkemizde yok, görülmedi
Şimşek: Türkiye'ye 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti
Şimşek: Türkiye'ye 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti
Köpeklerin öldürdüğü Özçelik'in hastane raporunda dehşetin izleri
Köpeklerin öldürdüğü Özçelik'in hastane raporunda dehşetin izleri
Cevdet Yılmaz: Zenginlere vergi affı hiç bir aşamada gündemde değil
Cevdet Yılmaz: Zenginlere vergi affı hiç bir aşamada gündemde değil
Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulamasıyla ilgili detaylar belli oldu
Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulamasıyla ilgili detaylar belli oldu
ABD'li bankalardan Türkiye için faiz tahmini
ABD'li bankalardan Türkiye için faiz tahmini
TBMM'de sandalye dağılımı değişti: İşte partilerin vekil sayıları...
TBMM'de sandalye dağılımı değişti: İşte partilerin vekil sayıları...
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tüketici güven endeksi ağustosta arttı

Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 11:06, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 11:08
Yazdır
Tüketici güven endeksi ağustosta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında 75,9 iken ağustos ayında yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber