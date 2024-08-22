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Irak'la imzalanan mutabakat zaptının detayları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak ile imzalanan mutabakat zaptıyla ilgili bazı basın ve yayın organlarında yer alan anlaşma metninin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakanlık kaynakları, imzalanan mutabakat zaptının esas amacının, iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel istikrara tehdit oluşturan terör örgütleri veya yasaklı grupların etkisiz hale getirilmesi olduğunu vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 12:53, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 13:03
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Irak'la imzalanan mutabakat zaptının detayları açıklandı

MSB tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında şu ifadeler yer aldı:

"Son 1 haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 868'i Irak'ın, 895'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1763 oldu. Son 1 hafta içerisinde, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 337 şahıs yakalandı, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 673 oldu. Son 1 haftada engellenen 1381 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 70 bin 712'ye ulaştı." Toplantı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları soruları cevapladı.

'Türk askeri güçlerinin Irak topraklarındaki varlığı sona erdi' iddiası yalanlandı

Irak ile imzalanan mutabakat zaptı: 'Hedef terörün bertaraf edilmesi'

Bakanlık kaynakları, Irak ile imzalanan mutabakat zaptının sahada ne gibi yansımaları olacağına dair sorulara şu yanıtı verdi; "Öncelikle bazı basın yayın organlarında yer alan anlaşma metni gerçek değildir. İmzalanan metinden farklıdır. İmzalanan "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı" ile taraflar arasında; Askeri ve kolluk güçleri eğitimi, terör örgütlerine karşı mücadele, ortak sınır güvenliği, düzensiz göç ve ortak sınırdan sızmalara karşı mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat bilgi alışverişi, askeri savunma alanında işbirliğini kapsamaktadır. Ayrıca Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi (Ortak Merkez) Bağdat'ta kurulacaktır. Türkiye ve Irak tarafından görevlendirilecek General seviyesindeki birer komutan tarafından ortak olarak yönetilecektir. Ortak Merkezde sadece askeri personel değil, sivil personel de görev yapacaktır. Görev alacak personel sayısı ve niteliği ile çalışma usulleri yapılacak teknik görüşmelerin neticesinde belirlenecektir. Diğer yandan, Irak ordusuna bağlı Başika Üssü'nde Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacaktır. Taraflarca ortaklaşa yönetilen Merkez, eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı alanında faaliyet yürütülecektir. Sonuç olarak imzalanan mutabakat zaptıyla; terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi ana hedeftir."

ABD ve İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne asker konuşlandırması
Bakanlık kaynakları, İsrail ve İran arasındaki gerginliğin ardından ABD ve İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne asker konuşlandırmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Kıbrıs adasında son dönemde artan hareketlilik ve GKRY'nin devam eden faaliyetleri titizlikle takip edilmekte, KKTC'nin güvenliğine yönelebilecek her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler alınmaktadır. Kim ne yığınak yaparsa yapsın, biz her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Şuan için KKTC'nin güvenliği açısından bir sıkıntı, olumsuz bir durum söz konusu değildir."

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