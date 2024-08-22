Marmaray'da rayların üzerine düşen bir kişi hayatını kaybetti

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni adım
Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni adım
'Faizler yüksek kaldıkça konut fiyatları düşer'
'Faizler yüksek kaldıkça konut fiyatları düşer'
İkinci el fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte ortalama otomobil fiyatı
İkinci el fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte ortalama otomobil fiyatı
Otomotivde 'doğrulanmış ilan' dönemi
Otomotivde 'doğrulanmış ilan' dönemi
Bitkisel üretimde destekleme tutarları belli oldu
Bitkisel üretimde destekleme tutarları belli oldu
Bu illerde kiralar 10 bin TL'nin altında
Bu illerde kiralar 10 bin TL'nin altında
Fed'den faiz açıklaması: Ayarlama zamanı geldi
Fed'den faiz açıklaması: Ayarlama zamanı geldi
Bu hafta döviz ve altın kazandırdı, borsa kaybettirdi
Bu hafta döviz ve altın kazandırdı, borsa kaybettirdi
Kiralık telefon kabusunuz olmasın! Siber risklere davetiye çıkarıyor
Kiralık telefon kabusunuz olmasın! Siber risklere davetiye çıkarıyor
Adaylık için yeşil ışık yakmıştı... İmamoğlu'ndan 'Yavaş' hamlesi!
Adaylık için yeşil ışık yakmıştı... İmamoğlu'ndan 'Yavaş' hamlesi!
Batı Nil virüsünü göçmen kuşlar taşıyor
Batı Nil virüsünü göçmen kuşlar taşıyor
Bakan Tunç: Bakan Şimşek hakkında asılsız iddialara soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç: Bakan Şimşek hakkında asılsız iddialara soruşturma başlatıldı
KYK yurt başvuruları için son gün
KYK yurt başvuruları için son gün
SPK: İstifa haberlerini yayanlara inceleme başlatıldı
SPK: İstifa haberlerini yayanlara inceleme başlatıldı
İBB 16 Ağustos demişti. Başvuru tarihi farklı çıktı
İBB 16 Ağustos demişti. Başvuru tarihi farklı çıktı
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı
Borsada sert satış! Bir günde yüzde 2,55 değer kaybetti
Borsada sert satış! Bir günde yüzde 2,55 değer kaybetti
'Noterler üzerinden sığınmacıların işlemleri yapılıyor' iddiası yalanlandı
'Noterler üzerinden sığınmacıların işlemleri yapılıyor' iddiası yalanlandı
Bakan Şimşek'ten 'istifa etti' iddialarına açıklama
Bakan Şimşek'ten 'istifa etti' iddialarına açıklama
Kapıdan satışlara yeni düzenleme: Cayma hakkı kullanılabilecek
Kapıdan satışlara yeni düzenleme: Cayma hakkı kullanılabilecek
Bakanlıktan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusu
Bakanlıktan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusu
Dolar 34 TL'yi geçti
Dolar 34 TL'yi geçti
Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram yetkilileri Türkiye'ye geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram yetkilileri Türkiye'ye geliyor
Üniversite kaydını yaptırmayanlara 'mazeret kayıt hakkı'
Üniversite kaydını yaptırmayanlara 'mazeret kayıt hakkı'
Çin basını: Kaan gerçek bir 5. nesil savaş uçağı
Çin basını: Kaan gerçek bir 5. nesil savaş uçağı
Yurt başvuruları için yarın son gün
Yurt başvuruları için yarın son gün
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Mobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısı
Mobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısı
Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Bakanlık harekete geçti! Ette fahiş fiyata inceleme
Bakanlık harekete geçti! Ette fahiş fiyata inceleme
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Marmaray'da rayların üzerine düşen bir kişi hayatını kaybetti

Bakırköy'de bulunan Yeşilyurt Marmaray İstasyonu'nda kimliği belirsiz bir kişi, Gebze istikametinde seyir halindeki trenin geçişi sırasında rayların üzerine düştü. Trenin altında kalan ve üzerinde kimlik çıkmadığı öğrenilen erkek şahsın cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri bir süre durduruldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 19:58, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 20:05
Yazdır

Olay, saat 18.00 sıralarında, Marmaray Yeşilyurt İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze istikametinde seyir halinde olan trenin geçişi sırasında raylara atlayan bir kişi trenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından trenin altından çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeleri ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri bir süre durduruldu.

Cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray seferlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber