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Bakırköy'de Marmaray'da rayların üzerine düşen bir kişi hayatını kaybetti

Bakırköy'de bulunan Yeşilyurt Marmaray İstasyonu'nda kimliği belirsiz bir kişi, Gebze istikametinde seyir halindeki trenin geçişi sırasında rayların üzerine düştü. Trenin altında kalan ve üzerinde kimlik çıkmadığı öğrenilen erkek şahsın cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri bir süre durduruldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 14:28, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 14:42
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Olay, saat 18.00 sıralarında, Marmaray Yeşilyurt İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze istikametinde seyir halinde olan trenin geçişi sırasında raylara atlayan bir kişi trenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından trenin altından çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeleri ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri bir süre durduruldu.

Cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray seferlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.

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