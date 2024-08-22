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'Mutabakat zaptıyla terör hedeflerinin bertaraf edilmesi ana hedeftir'

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Irak ile imzalanan mutabakat zaptıyla; terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi ana hedeftir" denildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 13:23, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 13:24
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'Mutabakat zaptıyla terör hedeflerinin bertaraf edilmesi ana hedeftir'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları soruları cevapladı.

Bakanlık kaynakları, 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilmesi beklenen Aksaz Tersane Komutanlığı'ndaki törenin detaylarına ilişkin sorulara şu yanıtı verdi;

24 Ağustos 2024 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni gerçekleşecektir. Açılış töreninin ardından; PİRİREİS Denizaltısı hizmete girecek, HIZIRREİS Denizaltısı Bayrak Çekme ve Seyir Deneyimlerine başlayacak, MURATREİS Denizaltısı Havuz Donatım Faaliyetlerine başlayacak, YAKIT 2-3-4 Akaryakıt Gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3000 Tonluk Denizaltı Havuzu hizmete girecektir.

Irak ile imzalanan mutabakat zaptı

Bakanlık kaynakları, Irak ile imzalanan mutabakat zaptının sahada ne gibi yansımaları olacağına dair sorulara şu yanıtı verdi;

Öncelikle bazı basın yayın organlarında yer alan anlaşma metni gerçek değildir. İmzalanan metinden farklıdır. İmzalanan "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı" ile taraflar arasında; Askeri ve kolluk güçleri eğitimi, terör örgütlerine karşı mücadele, ortak sınır güvenliği, düzensiz göç ve ortak sınırdan sızmalara karşı mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat bilgi alışverişi, askeri savunma alanında işbirliğini kapsamaktadır.

Ayrıca Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi (Ortak Merkez) Bağdat'ta kurulacaktır. Türkiye ve Irak tarafından görevlendirilecek General seviyesindeki birer komutan tarafından ortak olarak yönetilecektir. Ortak Merkezde sadece askeri personel değil, sivil personel de görev yapacaktır. Görev alacak personel sayısı ve niteliği ile çalışma usulleri yapılacak teknik görüşmelerin neticesinde belirlenecektir.

Diğer yandan, Irak ordusuna bağlı Başika Üssü'nde Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacaktır. Taraflarca ortaklaşa yönetilen Merkez, eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı alanında faaliyet yürütülecektir. Sonuç olarak imzalanan mutabakat zaptıyla; terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi ana hedeftir.

ABD ve İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne asker konuşlandırması

Bakanlık kaynakları, İsrail ve İran arasındaki gerginliğin ardından ABD ve İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne asker konuşlandırmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi;

Kıbrıs adasında son dönemde artan hareketlilik ve GKRY'nin devam eden faaliyetleri titizlikle takip edilmekte, KKTC'nin güvenliğine yönelebilecek her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler alınmaktadır. Kim ne yığınak yaparsa yapsın, biz her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Şuan için KKTC'nin güvenliği açısından bir sıkıntı, olumsuz bir durum söz konusu değildir.

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