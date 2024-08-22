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Benzine indirim geliyor

Brent petrol fiyatı 75 dolara gerilerken, sektör kaynaklarına göre Türkiye'deki benzin fiyatlarında da indirim bekleniyor. İşte 22 Ağustos 2024 güncel motorin ve benzin satış fiyatları...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 13:47, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 13:53
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Brent petrol fiyatlarında düşüş sürüyor.

22 Ağustos 2024 sabahında Brent petrol, 75 dolar bandında işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte, akaryakıt fiyatlarında düşüş beklentisi de oluşurken, sektör kaynakları benzin grubunda indirim beklendiğini açıkladı.

Benzin fiyatlarında 1 lira 46 kuruşluk indirim beklenirken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 44,66 liraya, motorinin litresi ise 43,94 liraya satılıyor.

LPG/Otogazın pompa fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 23,23 lira, Anadolu yakasında 22,69 lira seviyesinde yer alıyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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