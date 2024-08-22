KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, internet sitesinden KPSS Ön Lisan sınav giriş belgelerinin erişme açıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 15:17, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:19
ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı'na (2024-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 22 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI