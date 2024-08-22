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KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 10'unun altına geriledi

Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) büyüklüğü, 16 Ağustos itibarıyla 1 trilyon 659,7 milyar liraya gerilerken toplam mevduat içindeki payı da yüzde 10'un altına indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 15:43, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:43
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KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 10'unun altına geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 16 Ağustos itibarıyla 47 milyar 637 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 241 milyar 937 milyon liradan 14 trilyon 289 milyar 574 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 332 milyar 130 milyon lira artarak 17 trilyon 294 milyar 844 milyon liraya yükseldi.

- Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 762,5 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 16 Ağustos itibarıyla 6 milyar 476 milyon lira azalışla 1 trilyon 762 milyar 549 milyon liraya geriledi. Söz konusu tutarın 453 milyar 788 milyon lirası konut, 83 milyar 264 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 225 milyar 496 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 14 milyar 145 milyon lira artarak 1 trilyon 792 milyar 160 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,7 azalışla 1 trilyon 503 milyar 872 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 530 milyar 618 milyon lirasını taksitli, 973 milyar 254 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 16 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 396 milyon lira artışla 249 milyar 309 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 186 milyar 811 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 9 milyar 216 milyon lira yükselerek 3 trilyon 80 milyar 659 milyon lira oldu.

- KKM'nin ağırlığı yüzde 10'un altına düştü

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 3,2 ve 55 milyar 234 milyon liralık azalışla 1 trilyon 659 milyar 744 milyon liraya geriledi.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 9,6'sına geriledi.

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