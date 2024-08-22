Bakan Tekin: Türkiye'ye özgü eğitim öğretim modeli ürettik
Bakan Tekin: Türkiye'ye özgü eğitim öğretim modeli ürettik
Faizsiz 45.000 TL Nakit İmkanı!
Faizsiz 45.000 TL Nakit İmkanı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum: Boğaz'daki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız
Bakan Kurum: Boğaz'daki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız
KKTC'de askeri araç kaza yaptı: 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı
KKTC'de askeri araç kaza yaptı: 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Okullar 9 Eylül'de açılıyor: 1, 5 ve 9. sınıflarda 'yeni model' uygulanacak
Okullar 9 Eylül'de açılıyor: 1, 5 ve 9. sınıflarda 'yeni model' uygulanacak
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Irak'la imzalanan mutabakat zaptının detayları açıklandı
Irak'la imzalanan mutabakat zaptının detayları açıklandı
'Türk askeri güçlerinin Irak topraklarındaki varlığı sona erdi' iddiası yalanlandı
'Türk askeri güçlerinin Irak topraklarındaki varlığı sona erdi' iddiası yalanlandı
Cevdet Yılmaz: Ekonomi politikalarımızın olumlu sonuçlarını alıyoruz
Cevdet Yılmaz: Ekonomi politikalarımızın olumlu sonuçlarını alıyoruz
'Ankara'da maymun çiçeği görüldü' iddialarına yalanlama
'Ankara'da maymun çiçeği görüldü' iddialarına yalanlama
Yeni dolandırıcılık yöntemi! 'Faturanızı yanlışlıkla ödedim' tuzağına dikkat
Yeni dolandırıcılık yöntemi! 'Faturanızı yanlışlıkla ödedim' tuzağına dikkat
Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına 186,1 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına 186,1 milyon lira ceza
KKM'de çözülme hızlanırken yabancı para mevduatta sınırlı artış
KKM'de çözülme hızlanırken yabancı para mevduatta sınırlı artış
Otel fiyatları arttı, Antalya'da günlük kiralıklara talep arttı
Otel fiyatları arttı, Antalya'da günlük kiralıklara talep arttı
Bakanlıktan 'Gerilim nedeni Beştepe'deki toplantı' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'Gerilim nedeni Beştepe'deki toplantı' başlıklı habere yalanlama
'Kamu mühendisleri için düzenlemeler hayata geçirilmeli'
'Kamu mühendisleri için düzenlemeler hayata geçirilmeli'
Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
CHP'li belediyelerden Özgür Özel'e yoğun baskı: Erdoğan'la görüş
CHP'li belediyelerden Özgür Özel'e yoğun baskı: Erdoğan'la görüş
Otomobil bayilerinde 31 Ağustos telaşı
Otomobil bayilerinde 31 Ağustos telaşı
Akaryakıtta vergi kaybının önüne geçilecek!
Akaryakıtta vergi kaybının önüne geçilecek!
Vali Kılıç'tan yangın açıklaması: Sadece yayılmasını engellemeye çalışıyoruz
Vali Kılıç'tan yangın açıklaması: Sadece yayılmasını engellemeye çalışıyoruz
KPSS ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
KPSS ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Savcılıktan 3 kişinin öldüğü yayla evi yangınına dair açıklama
Savcılıktan 3 kişinin öldüğü yayla evi yangınına dair açıklama
Bakanlık açıkladı: İşte vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı
Bakanlık açıkladı: İşte vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı
Dolar 34 TL sınırında
Dolar 34 TL sınırında
Türkiye tarihinde bir ilk! Kabine toplantısı bir ilçede yapılacak
Türkiye tarihinde bir ilk! Kabine toplantısı bir ilçede yapılacak
Uzmanı açıkladı: Sıcaklıklar 4 ila 5 derece düşecek
Uzmanı açıkladı: Sıcaklıklar 4 ila 5 derece düşecek
'Erdoğan, zenginlere vergi affı getirilmesini istedi' iddiası yalanlandı
'Erdoğan, zenginlere vergi affı getirilmesini istedi' iddiası yalanlandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Kurum: Boğaz'daki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de devam eden kaçak inşaatı durdurdu. Bakan Kurum ise "Boğaz'daki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 16:47, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 17:45
Yazdır
Bakan Kurum: Boğaz'daki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız

Kurum, bir dizi incelemede bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da gazetecilere, İstanbul Boğazı'nın herkesin ortak meselesi olduğunu söyledi.

Boğazın güzelliğinin, yeşil ve tarihi yapıların korunması için her şeyi yaptıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Vaniköy semtinde buradaki imara uygun olmayan bir kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluğuna ait bu bölgede ekiplerimiz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesini yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı durdurmak adına müdahale ettik. Gerekli hukuki süreçle ilgili savcılığa suç duyurusu işlemleri devam etmektedir. İlgili belediyeye uyarı yapılmıştır. Bakanlık olarak süreci takip edeceğiz. İstanbul Boğazını gözümüz gibi koruyacağız. Burada kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz. Bu güzellikler bize emanet, bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Ekiplerimiz her türlü süreci takip etmektedir. Bakanlığımız inşaatı mühürlemiştir. İlgili kurumlara ilişkin de suç duyurusu süreci yürütülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir ve yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber