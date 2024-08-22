Bolu'da devam eden yangın Ankara istikametine yöneldi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler köyünde çıkan yangın, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçramıştı. Yangın Şahinler köyü bölgesinde söndürülürken, Gerede'de 24 saati aşan müdahaleye rağmen hala kontrol altına alınamayan alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevre ormanlık alanlara sıçradı. Rüzgarı da arkasına alan alevler, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Berçinçatak köyüne doğru ilerliyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İş makineleri de bölgede hendekler açarak alevlerin yayılmasını engellemeye çalışıyor.