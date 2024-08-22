Kum yüklü TIR karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3 ölü

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Serkan V. (39) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı tır şoförünün ise tedavisi sürüyor.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Mustafa V. (64) ile Filiz V'nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır, bu sırada Ankara istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 JBZ 03 plakalı otomobille çarpıştı.

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