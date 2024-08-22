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Okulların açılışı ertelendi mi? İşte yanıtı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Okulların 9 Eylül'de açılacağını, ertelemenin gündemde olmadığını açıkladı. Tekin, ara tatilin kalkması gibi bir durumun olmadığını da kaydetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 18:30, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 18:30
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Okulların açılışı ertelendi mi? İşte yanıtı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ilişkin CNN Türk yayınında açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesinde eğitim durumuna ilişkin konuşan Tekin, "9 Eylül günü itibarıyla deprem bölgesinde eğitim dönemine sorunsuz şekilde başlayacağımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

"Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var" diyen Tekin, "Tatil uzadı gibi. 9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, "2 Eylül günü öğretmen arkadaşlarımızın seminerleri başlıyor. 9 Eylül'de takvimimiz başlayacak" bilgisini verdi.

ARA TATİL KALKACAK MI?

Ara tatilin kalkması gibi bir durumun olmadığını kaydeden Tekin, "Uzaktan yürütülen seminerler artık yüz yüze yapılacak" ifadelerini kullandı.

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