Bakan Tekin yanıtladı: Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ilişkin CNN Türk yayınında açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin "mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı" ile ilgili soruya;

"Bir yönetmelik değişikliği yaptık. Yönetmelikte yüzde 100 mülakat notu ile yapılan atamayı yüzde 50'ye indirdik. Fakat bununla ilgili olarak bazı sendikalar ve siyasetçiler yargıya taşıdı."

"Yönetmeliğin mevcut halini mi hesap edeceğiz yoksa iptal edilirse yeni bir kaos mu ortaya çıkacak. böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu davalar olmasaydı geçtiğimiz hafta itibariyle mülakatları açıklayıp atama takvimini ilan edecektik."

"Dolayısıyla benim tahmin Danıştay'da adli tatil 1 Eylül'de bitiyor. Adli takil bittikten sonra Danıştay gündemine alacak. Süreç olarak tüm hazırlıklarımız tamam. Karar yayınlandıktan sonra biz iki duruma da hazırız."

"Mahkeme kararı eğitim öğretim başlama tarihini geçerse ne olacak?" sorusuna ise Bakan Tekin; "Danıştay kararı çıktıktan sonra sürecimizi yürüteceğiz." şeklinde cevap verdi.