Sağlık Bakanlığından 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğunu, 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 19:47, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 20:04
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastalığın genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü ve hastalığın kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."