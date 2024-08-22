Amasya'da toprak kayması sonucu 1 işçi öldü

Eymir Mahallesi'nde yapımı devam eden atık su arıtma tesisi inşaatında, kazı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

O sırada bölgede çalışma yapan 53 yaşındaki Mustafa Yanar toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden çıkarılan Yanar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yanar, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.