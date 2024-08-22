Sözleşmeli öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, her ikisi de sözleşmeli personel olarak görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sonuçlarının yayımlandığını duyurdu.

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