Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 ölü

Kaza, saat 20.00 sıralarında İznik ilçesi Orhangazi-İznik yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki 41 AAG 539 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün idaresinden çıkarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Savcılık incelemesinin ardından sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.