Eskişehir'de trenin çarptığı teknisyen öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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