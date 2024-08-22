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Vatandaş döviz almaya devam etti

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 81,40 milyon dolar artış gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2024 21:57, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2024 22:04
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Vatandaş döviz almaya devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 167 milyar 928,5 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 16 Ağustos ile sona eren haftada 1,08 milyar dolar artışla 169 milyar 9,90 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 182,40 milyon dolar artarak 103 milyar 976,70 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 101,0 milyon dolar azalarak 65 milyar 33,20 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 197 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 501 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 304 milyon dolar düşüş gösterdi.

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