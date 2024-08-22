Beyoğlu'nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sıraselviler Caddesi'ndeki 9 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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