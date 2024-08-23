23 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliğe ziyarette bulunacak, adalet sarayı ek hizmet binası temel atma törenine katılacak, Adliye, Baro ve AK Parti il teşkilatını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/10.00/10.30/14.00/15.00/15.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'da Dünya Kadınlar Forumu kapanış oturumuna katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Ulanbator)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ebrar Siteleri inşaat alanında basına açıklama yapacak.

(Kahramanmaraş/11.00)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Hatay Valiliği, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Defne Devlet Hastanesi ile Osmaniye'de Samiye Bahçeli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Valilik, Belediye ve Osmaniye Devlet Hastanesi ziyaretlerinde bulunacak.

(Hatay/Osmaniye/09.00-19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün açılış törenine katılacak.

(Tekirdağ/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Düver hızlı tren şantiyesinde inceleme ve açıklamalarda bulunacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek, ticaret, sanayi, borsa odaları, organize sanayi bölgeleri başkanları ve belediye başkanları ile istişare toplantısı yapacak, AK Parti ve MHP Kayseri il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Kayseri/11.00-19.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, Corendon Alanyaspor-Göztepe maçıyla başlayacak.

(Antalya/21.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 3. haftası, Kocaelispor-Erzurumspor FK maçıyla başlayacak.

(Kocaeli/21.00)