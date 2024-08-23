İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı; 2024 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamalarının il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağını açıkladı.

Bu öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınmaya başlandı, atamalar ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Kısaca bu uygulama ile il dışından özür durumu isteyenlerin sorunu ortadan kaldırılmış olacak. Peki, il içinde özrünün bulunduğu ilçelere atanamayan il içi özür gurubu mağduru öğretmenler ne olacak?

İL/İLÇE EMRİ NEDİR?

Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden tercihlerine yerleşemediği takdirde ilan edilen diğer eğitim kurumlarına tercih dışı kura ile atanmayı kabul etmeleri halinde bu eğitim kurumlarına da atanamadıkları takdirde, oluşabilecek ihtiyaç halinde eğitim kurumlarına atamaları yapılmak üzere özrünün bulunduğu il/ilçe emrine atanma hakkına il/ilçe emri denilmektedir.

Bu durum 652 Sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar Ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Atamalar" başlıklı 37. maddesi 6. fıkrasında ise; "(6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması halinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir." şeklinde yer almaktadır.

İL İÇİ ÖZÜR DURUMU YER DEĞİŞTİRME SORUNU ÇÖZÜM BEKLİYOR

İl dışından özür durumu isteyenlerin sorunu çözülürken iki ilden daha uzak ilçelerde çalışmaya mahkum edilerek aile bütünlüğü bozulmuş öğretmenlere bu hak tanınmamış ve bakanlık tarafından il içine ilçe emri verilmemiştir.

Merkezdeki boş okulları il emriyle gelen öğretmenler doldurmakta, il içi yer değiştirme başvurularında ilçedeki özrü olan öğretmenler; il içi yer değiştirme bile isteyememektedirler.

Kısacası il dışına il emri verilerek, il içindeki ilçelerde özrü durumu olanlara verilmemesi Anayasamızın "X. Kanun önünde eşitlik" başlıklı 10. maddesindeki;

"Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." hükümleri ile,

"I. Ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41 .maddesindeki;

"Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır." hükümlerine aykırıdır.

Ailenin korunması ve çocuk hakları ile herkesin kanun önünde eşit olması bağlamında il dışı, il içi ayrımı vicdani değildir. Ya hiç il/ilçe emri uygulanmamalı yada aralarında ayrım yapılmamalıdır.

Bu öğretmenlere göstermelik başvuru hakkı verilip yer değiştirmelerine imkan verilmeyerek büyük bir haksızlığa ve adaletsizliğe imza atılmaktadır. İl içinde özür durumu bekleyen öğretmemelere de ilçe emri verilerek bu sorun çözülmelidir.

Özrünün bulunduğu ilçeye atanmayan öğretmenler, özrünün bulunduğu ilçe ile görevli olduğu ilçe-köyü arasında gidiş geliş yapmaktadır. Bu durumu 4-5 yıldır yaşayan öğretmenler bulunmaktadır.

Gidiş geliş yapan bu öğretmenlerimiz; 50-100-150-200 km ve hatta daha üstü olan uzun yollar ve saatler sonra ailelerine kavuşmaktadırlar.

MEB, artık bu öğretmenlerin aile bütünlüğü konusuna daha ciddi yaklaşmalı, İl içinde başvuru yapmış ama yer değiştirme şansı olmayan öğretmenlerimize ulaşım imkanı göz önünde bulundurularak il içine ilçe emri vererek çözüm bulunmalıdır.

Ahmet KANDEMİR