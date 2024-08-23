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Meteoroloji saat verdi: 22 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahminini paylaştı. Meteoroloji'den 22 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Yağışların; öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun güneydoğusu için de kuvvetli rüzgar uyarısı var. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 08:25, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 08:24
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Meteoroloji saat verdi: 22 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Göller Yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu

VAN °C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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