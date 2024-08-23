Malatya'da gece yarısı peş peşe deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Malatya'da gece yarısı önce 3.2, sonra da 3 büyüklüğünde iki deprem oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 08:59, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 09:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre 00:04 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 km derinliğinde oldu.
Depremin hemen ardından saat 00:19 sıralarında Yeşilyurt'ta 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.