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Dolar, 34 TL'yi gördü

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 11:37, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:38
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Dolar, 34 TL'yi gördü

Döviz kurlarında yukarı yönlü seyir sürüyor.

Dolar/TL, bugün 34 seviyesini test ederek rekor tazeledi. Euro/TL ise 37,83'e kadar yükseldi.

Dolar/TL, saat 11.22 itibarıyla 33,9950'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL, 37,5301'den el değiştiriyor.

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı hafta başından bu yana yüzde 0,8'e, ay başından bu yana ise yüzde 2,4'e yükseldi.

Bugün yurt içi veri gündeminde saat 11.00'de temmuz ayı yabancı ziyaretçi sayıları bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikası hakkında ipuçları için takip edilecek.

Yatırımcılar eylülde faiz indirimine gidilip gidilmeyeceğine ilişkin onay bekleyecek.

Dün konuşan üç Fed yetkilisi eylülde faiz indirimine işaret ederken, yavaş ve sistematik bir yaklaşımı desteklediklerini söylediler.

ABD ekonomisinin hala sağlıklı bir hızda büyüdüğünü gösteren veriler göz önüne alındığında, yatırımcılar eylülde 50 baz puan büyüklüğünde bir faiz indirimi olasılığını yüzde 30'dan yüzde 24'e düşürdüler.

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