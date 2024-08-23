LPG'ye zam, motorine indirim geliyor...

Brent petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. 23 Ağustos 2024 sabahında Brent petrol, 77 dolar bandında işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte, akaryakıt fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu.

Benzin fiyatlarında 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Fiyat değişikliği gece yarısı satışlara yansıtıldı.

Motorin grubunda ise bu gece yarısından geçerli olmak üzere 91 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Otogaz grubunda ise 42 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.