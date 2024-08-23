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Altının gramı 2 bin 722 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 2 bin 722 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 09:55, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 09:55
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Altının gramı 2 bin 722 liradan işlem görüyor

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 2 bin 693 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 azalışla 2 bin 709 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,60 artışla 2 bin 722 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 566 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 196 liradan satılıyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve günü 2,848 dolardan kapatan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,40 atışla 2 bin 493 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülden itibaren izleyeceği yol haritası yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasasındaki fiyatlamalar Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağının öngörüldüğünü gösterirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışı ile ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 seviyesinin direnç, 2 bin 450 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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