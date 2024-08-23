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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 değer kaybederek 9.787,77 puana geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 13:26, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 13:28
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 133,63 puan azalışla 9.787,77 puana düştü. Toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,45 ve holding endeksi yüzde 1,88 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,69 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,15 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalara çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, Fed'in eylülden itibaren izleyeceği yol haritası yatırımcıların odağında.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışı ve ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puanın destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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