Yılın son Enflasyon Raporu 8 Kasım'da yayımlanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini 8 Kasım 2024 olarak güncelledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 10:17, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:18
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yurt dışı toplantı programı nedeniyle 2024 para politikası metninde 31 Ekim 2024'te yayımlanacağı duyurulan Enflasyon Raporu 2024-IV'ün yayım tarihinin 8 Kasım 2024 olarak güncellendiğini duyurdu.