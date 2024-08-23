Ticaret Bakanlığı'ndan kapıdan satışlara yeni düzenleme

Tüketicilerin kapıdan satışta cayma hakkı kolaylaşıyor. Ticaret Bakanlığı iş yeri dışındaki sözleşmelerin kapsamını genişletti. Kapıdan satışta tüketicilerin cayma hakkını kolaylaştıran düzenleme yaptı. Söz konusu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişikliklerde birlikte, güncel ihtiyaçlar ve sorunlar doğrultusunda tüketicileri koruyucu düzenlemelerin getirildiği belirtildi. Değişiklikte ön bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, şekil şartı, cayma hakkı, yetki belgesi gibi hususlara yer verildi. İş yeri dışında satış yapan satıcı ve sağlayıcılara ilave yükümlülükler getirildiği kaydedildi.

Tüketici satıcıya kolayca ulaşabilecek

Satıcı ve sağlayıcının ilave iletişim bilgilerine yer verilmesi zorunlu hale getirildi. Böylece tüketicinin haklarını kullanırken muhatap bulmada yaşadığı sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor. Cayma hakkının kullanım şartlarına ilişkin detaylı bilgilerin tüketiciye el yazısı ile yazdırılması sağlanacak.

Kısa mesaj, elektronik posta ile cayma hakkı kullanılabilecek

Satıcı ve sağlayıcı önceden bir sistem oluşturacak. Buradan tüketici kısa mesaj, elektronik posta gibi yöntemlerle cayma hakkını kullanılabilecek. Aktivasyon kodu, kart kazıma gibi ürünlerde de tüketicilere cayma hakkı tanındığının altı çizildi.

Yetki belgesi başvuru şartlarının da daha sıkı kurallara bağlandığı belirtildi. Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.