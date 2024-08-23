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Bakan Şimşek: Sektörel saha denetimlerimizi sürdürüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için sektörel saha denetimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 11:18, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:23
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Bakan Şimşek: Sektörel saha denetimlerimizi sürdürüyoruz

Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışılıkla mücadele kapsamında tütün sektöründe özellikle makaron üreticilerini mercek altına aldı.

Sektörel incelemelerini sürdüren kurul, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında, sigara ve makaron üreticisi 23 firmanın 8 ilde bulunan 26 adresinde dün eş zamanlı fiili sayım yaptı.

İncelemelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için sektörel saha denetimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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