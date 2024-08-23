Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı temmuz'da arttı

Hızlı trenle Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
Hızlı trenle Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!
10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Bakan Işıkhan'dan 'ilave sağlık ücretleri' için uyarı
Bakan Işıkhan'dan 'ilave sağlık ücretleri' için uyarı
Kartlı ödemeler temmuzda 1,42 trilyon liraya ulaştı
Kartlı ödemeler temmuzda 1,42 trilyon liraya ulaştı
Dolar, 34 TL'yi gördü
Dolar, 34 TL'yi gördü
Bakan Şimşek: Sektörel saha denetimlerimizi sürdürüyoruz
Bakan Şimşek: Sektörel saha denetimlerimizi sürdürüyoruz
KPSS Sonuçları Açıklandı: İşte iptal edilen sorular ve düzeltmeler
KPSS Sonuçları Açıklandı: İşte iptal edilen sorular ve düzeltmeler
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
Ticaret Bakanlığı'ndan kapıdan satışlara yeni düzenleme
Ticaret Bakanlığı'ndan kapıdan satışlara yeni düzenleme
Yılın son Enflasyon Raporu 8 Kasım'da yayımlanacak
Yılın son Enflasyon Raporu 8 Kasım'da yayımlanacak
LPG'ye zam, motorine indirim geliyor...
LPG'ye zam, motorine indirim geliyor...
Bilgisayar talebi dibe vurdu
Bilgisayar talebi dibe vurdu
Taklit ürünün mağazası açıldı, vitrin satışı düştü
Taklit ürünün mağazası açıldı, vitrin satışı düştü
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Hazır giyim ve ayakkabıda rekabet yok!
Hazır giyim ve ayakkabıda rekabet yok!
FETÖ'nün hedefinde Bakan Şimşek var
FETÖ'nün hedefinde Bakan Şimşek var
Üniversite kayıtları bugün sona erecek
Üniversite kayıtları bugün sona erecek
Aile mahkemesinin 'topuk kanı' kararına ilişkin Bakanlıktan açıklama
Aile mahkemesinin 'topuk kanı' kararına ilişkin Bakanlıktan açıklama
Vatandaş döviz almaya devam etti
Vatandaş döviz almaya devam etti
Sağlık Bakanlığından 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
Sağlık Bakanlığından 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
Bakan Tekin yanıtladı: Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakan Tekin yanıtladı: Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Okulların açılışı ertelendi mi? İşte yanıtı
Okulların açılışı ertelendi mi? İşte yanıtı
Bakan Tekin: Türkiye'ye özgü eğitim öğretim modeli ürettik
Bakan Tekin: Türkiye'ye özgü eğitim öğretim modeli ürettik
Bakan Kurum: Boğaz'daki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız
Bakan Kurum: Boğaz'daki kaçak yapı yıkılmazsa gerekeni yapacağız
KKTC'de askeri araç kaza yaptı: 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı
KKTC'de askeri araç kaza yaptı: 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Okullar 9 Eylül'de açılıyor: 1, 5 ve 9. sınıflarda 'yeni model' uygulanacak
Okullar 9 Eylül'de açılıyor: 1, 5 ve 9. sınıflarda 'yeni model' uygulanacak
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Irak'la imzalanan mutabakat zaptının detayları açıklandı
Irak'la imzalanan mutabakat zaptının detayları açıklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı temmuz'da arttı

Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış kaydedildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 11:47, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:47
Yazdır
Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı temmuz'da arttı

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2024 yılı temmuz ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında bir artış göstererek 7 milyon 333 bin 812 oldu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Temmuz ayında ülkemize gelen 7 milyon 333 bin 812 yabancı ziyaretçinin 294 bin 428 (yüzde 4.01) günübirlikçidir.

Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %35,50 (2 603 678 )

2-İstanbul %25,98 ( 1 905 146 )

3-Edirne %10,95 ( 803 351 )

4-Muğla %9,53 ( 698 809 )

5-İzmir %4,12 ( 302 088 )

2024 yılı ocak-temmuz döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artış kaydedilmiştir.

2024 yılı ocak-temmuz döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artış göstererek 28 milyon 978 bin 471 olmuştur.

2024 yılı ocak-temmuz döneminde ülkemize gelen 28 milyon 978 bin 471 yabancı ziyaretçinin 787 bin 715 (yüzde 2.72) günübirlikçidir.

Ocak-temmuz döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %36,12 (10 467 313 )

2-Antalya %29,30 (8 490 272 )

3-Edirne %9,85 (2 853 145 )

4-Muğla %6,66 (1 931 064 )

5-Artvin %3,21 (929 094 ) "

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber