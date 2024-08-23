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Bakan Işıkhan'dan 'ilave sağlık ücretleri' için uyarı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sağlık hizmetleri için Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlardan talep edilen ilave ücretin yasal sınırlar içinde olması gerektiğini belirterek, söz konusu ücretin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamını aşması durumunda şikayetçi olunmasını istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 13:39, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 13:39
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Bakan Işıkhan'dan 'ilave sağlık ücretleri' için uyarı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, GSS'li vatandaşlardan sağlık hizmeti alırken talep edilen ilave ücretin yasal sınırlar içinde olması gerektiğini belirtti.

Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) hassasiyetle hareket ettiğini vurgulayan Işıkhan, SGK ile anlaşmalı özel sağlık hizmet sunucularının aldığı ilave ücretin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamını aşması durumunda, vatandaşların şikayet başvurularını Sosyal Güvenlik İl ve Merkez Müdürlükleri, ALO 170 ve CiMER üzerinden yapmalarını talep ettiklerini duyurdu.

Özel hastaneler ve vakıf üniversitelerinin, belirlenen oranı aşmamak kaydıyla ilave ücret alabileceğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Özel hastanelerin sizden talep ettiği ilave ücretle ilgili SGK'ye yaptığınız şikayet başvuruları incelenerek usulsüz uygulamalar tespit edilirse cezai işlem uygulanır. SGK ile anlaşmalı özel sağlık hizmet sunucularından alınan ilave ücret, SUT fiyatlarının iki katı olabilir. Fazla ilave ücret alınması durumunda her bir hasta için fazla alınan ilave ücret bedelinin 5 katı ceza uygulanır."

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