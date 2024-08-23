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Kitap ve kırtasiye için 'Fahiş fiyat' talep eden okullara inceleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim faaliyetleriyle bağlantılı olan kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyalleri için öğrenci velilerinden kanuna aykırı şekilde "fahiş fiyat" talep eden bazı özel okullara inceleme başlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 14:09, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 16:00
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Bakanlık, son zamanlarda basında yer alan bazı özel okulların kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyallerini fahiş fiyatla velilere sundukları yönündeki haberler ile Bakanlığa ulaşan şikayetleri yakın takibe aldı.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner'in imzasıyla özel okullara yönelik "özel okullarda fahiş fiyat artışı" konulu 81 il valiliğine yazı gönderildi.

Yazıda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda "Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak, Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler" hükmü hatırlatıldı.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde "öğrenci ve kursiyer ücretlerinin, veli veya kursiyerlerle yapılacak özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit edecekleri" yönünde hükmün de bulunduğu belirtilen yazıda, mevzuattaki şu maddelere işaret edildi:

"Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınır ve bu ücretlere [(bir önceki yılın ortalama Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5 oranından fazla artış yapılamaz. Ders yılı içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri kayıt yaptırdığı yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden, öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri ise öğrencinin okula kayıt olduğu yıldaki indirimsiz ücrete öğrenim gördüğü her yıl için bu fıkrada belirtilen oranda artış yapılarak belirlenir."

Bakanlığın yazısında ayrıca, ilgili mevzuatta özel öğretim kurumlarının öğrenci veya kursiyerlerden, "yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler" karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit edecekleri ve bu hizmetlerden talep eden velilerin faydalanacağı yönündeki hükmün de ilgili mevzuatta yer aldığı vurgulandı.

Aynı mevzuatta ayrıca özel okullarda, "Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır." hükmünün ihdas edildiği bilgisi de hatırlatıldı.

"Özel öğretim kurumları, sadece kar amaçlı hareket edemezler"

Bakanlığın valiliklere gönderdiği yazıda, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Mevzuat açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, özel öğretim kurumları, temel bir kamu hizmeti olan eğitim faaliyetlerinde sadece kar amaçlı olarak hareket edemezler. Özel okullar, sunacakları eğitim-öğretim hizmeti için belirleyecekleri ücret artışlarını devletin koyduğu sınırlar çerçevesinde yapmak durumunda olmalarının yanı sıra, eğitim faaliyetleriyle bağlantılı olan kitap, kırtasiye ürünleri gibi eğitim ve öğretim sürecinin doğal unsurlarının fiyatında da fahiş artışlara izin veremezler. Kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket eden kurumlar için Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda takip ve denetimler yapılacaktır. Bu bağlamda Bakanlığımızca, mevzuata uygun ücret girişlerini zamanında yapmayan ve sadece kazanç sağlamak için faaliyetini sürdüren okullarla ilgili inceleme başlatılmıştır."

Bakanlık, konunun 81 il genelinde faaliyette bulunan özel okullara ivedilikle duyurulmasını, fiyat politikalarının Bakanlıkça belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanmasına hassasiyet gösterilmesini, yazıda aktarılan hususlara uygun davranmayan okullarla ilgili inceleme yapılmasını ve sonuçla ilgili genel müdürlüğün bilgilendirilmesini istedi.

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