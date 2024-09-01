65 yaştan zorunlu emeklilikte 5434 ve 5510 farkı var mı?
Devlet memurlarının istisnalar hariç azami görev yapabilecekleri süre 65 yaşını doldurdukları tarihe kadar olan süredir ve bu genel bir kural olup 5434 ve 5510 ayrımı yoktur.
Ziyaretçi sorusu: 1987 hizmet girişim var. 2018 de memur oldum. 3400 4A ve 2400 4C hizmet yılım var ve memurluğa devam ediyorum. 65 yaşına kadar çalışabiliyor muyum?
Detaylar/Değerlendirmeler;
Devlet memurları özlük hakları açısından 657 sayılı Devlet memurları ve bu
kanunla ilgili yasal düzenlemelerde yer alan kurallara, emeklilik açısından
da 5434 ve 5510 sayılı Kanunda yer alan kuralları tabi olmaktadırlar.
5434 sayılı Kanunun bazı maddeleri hem 5434 hem de 5510 sayılı Kanunlar kapsamında olanlar hakkında uygulanmaktadır.
5434 sayılı Kanunun "Yaş Hadleri" başlıklı 40 ıncı maddesinde yer
alan "İştirakçilerin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren
yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir."hükmü ile genel olarak memurların
azami görev yapabilecekleri süreyi 65 yaşını doldurdukları tarih itibariyle
sınırlandırmıştır.
Ayrıca aynı maddede yer alan, "Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki
sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır." Hükmü
ile de bu durumun ilk defa 1 Ekim 2008 tarihi ve bu tarihten sonra memur olanlar
hakkında da uygulanacağını belirtmektedir.
Sonuç bağlamında: 5510 sayılı Kanun kapsamında olan memur ile 5434 sayılı Kanun
kapsamında memur olanlar istisnalar hariç görevlerini zorunlu olarak Kurumlarınca
bıraktırılacak tarih 65 yaşını doldurdukları tarih olmakta, herhangi bir fark
bulunmamaktadır.
Dolayısıyla genel kural bu durum olmaktadır.
Bu nedenle de ziyaretçimiz kendi istemediği sürece 65 yaşını dolduracağı tarihe kadar görevini yapmasına engel bir durum olmadığını söyleyebiliriz.
5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünü görmek için tıklayınız.