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Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, M çiçeği (mpox) virüsüne ilişkin alarm halinde olduklarını belirterek, "Şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız yok. İnşallah da olmaz ama olursa da üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 14:51, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 14:52
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Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması

Memişoğlu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Depremin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçtiğini ve Hatay'ın yeniden Türkiye'nin en iyi ve kaliteli şehri olmaya başladığını belirten Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Tabii ki bazı eksikler var ama çok kısa zamanda bunların da üstesinden gelineceğini görüyorum. Esasında yeni bir Hatay, yeniden bir Hatay yapıyor arkadaşlarımız, milletimiz, devletimiz. Onun için hayranlıkla ve buradaki arkadaşlara her türlü desteği vererek biz de onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin gücünü görmek isteyenlere, Hatay'ı bir ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Onun için bu milletin, devletin gücünü gerçekten zorda olduğu zaman nasıl gösterdiğini tarih de göstermiş, bugün de göstermiş. Onun için herkese başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza minnetlerimi, şükranlarımı arz ederim."

Memişoğlu, kentte 6 hastane yapıldığını, yapılmaya da devam edildiğini vurgulayarak, "İnşallah çok kısa zamanda da buradaki şehir hastanesinin ihalesini yapmış olacağız. Bizler, sağlıkçılar hem tedavi hizmetlerini hem de özellikle koruyucu ve hastalanmadan sağlığımızı korumayı amaç edinmiş durumdayız. Onun için burada sağlıklı hayat merkezi ve aile sağlığı merkezleriyle ilgili ciddi bir çalışma yapacağız, onları da milletimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

- M çiçeği (mpox) virüsü

Sağlık Bakanı Memişoğlu, M çiçeği (mpox) hastalığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle son zamanlarda gündeme gelen bu maymun çiçeğiyle ilgili de herkes bir beklenti içinde. Herkes her gün her dakika bir haber içinde ama biz nasıl Kovid-19'da sağlık sistemimizin ve çalışanlarımızın başarısını test ettiysek, emin olun her türlü salgında, hastalıkta, sağlıkla ilgili sorunu çözebilecek hem insan gücüne hem sağlık altyapısına sahibiz. Biz insanların panikle, korkuyla değil, önden tedbir ve planlamayla, hazırlıkla bu tür salgınların üstesinden geleceğine inanıyoruz. Daha salgın gelmeden veya belli bölgede endemikken insanlarımızın korkmasını istemiyoruz. Özellikle toplumumuz da bizlerin, yani resmi makamların söylediklerine itibar etmeliler. Her türlü hazırlığı yaptığımızı, maymun çiçeği de olsa başka salgınlar da olsa bunların üstesinden gelebileceğimizi bilmelerini istiyorum."

Kişisel temizliğin önemine vurgu yapan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"En önemli şey, her türlü salgında esasen kişisel tedbir, temizlik, hijyen. Aynı zamanda bizler de hem hudut kapılarımızda hem içeride her türlü testi yapabilecek, gerektiği zaman aşısını yapabilecek insan gücüne ve sisteme sahibiz. Onun için tedirgin olmalarını, korkmalarını, paniklemelerini istemiyoruz. Emin olun biz her gün, her saniye bununla ilgili alarm halindeyiz ancak şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız yok. İnşallah da olmaz ama olursa da üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyorum."

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

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