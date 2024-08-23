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11 yıldır aranan şüpheli yakayı Whatsapp'tan ele verdi

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Mağdur rolüne giren ekipler, şüpheliye Whatsapp'tan ulaşarak kıskıvrak yakaladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 16:31, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 16:32
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11 yıldır aranan şüpheli yakayı Whatsapp'tan ele verdi

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 47 ayrı dosyadan, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mustafa T.'yi yakalamak için takibe başlattı. Çoğunlukla dolandırıcılık suçlarından aranan şüpheliye ulaşmaya çalışan ekipler, Mustafa T.'yi yakalamak için mağdur rolüne girdi. Şüpheliyle Whaptsapp'tan iletişime geçen ekipler Mustafa T.'nin Nilüfer ilçesinde bir ikamette kayıtsız olarak oturduğunu tespit etti. Polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonrası yakalanan Mustafa T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. İşlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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