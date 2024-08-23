Çarptığı polis memurunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Esenler 15 Temmuz Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde trafik uygulamasında görevli olduğu sırada hızlı ve kontrolsüz gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Peksoy, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra şehit olmuştu.

Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta 15 Temmuz Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde trafik uygulamasında görevli polis memuru Peksoy'a çarparak ölümüne neden olan aracın sürücüsü Muhammet Furkan Y. kazadan sonra gözaltına alındı.

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