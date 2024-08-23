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Marmaray'da kadın yolcu ile güvenlik görevleri arasındaki kavga

Pendik'te Marmaray istasyonunda iddiaya göre başkasının ücretsiz kartıyla binmeye çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevleri arasında kavga çıktı. Kadın yolcunun, "Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim" demesi dikkat çekti. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 19:29, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 20:36
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Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik Marmaray istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, başkasına ait ücretsiz kart ile Marmaray'a binmeye çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga diğer görevlilerin araya girmesiyle son bulurken kadın yolcunun, "Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim" demesi dikkat çekti. Yaşanan o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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