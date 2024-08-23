Mersin'deki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi
Tarsus'ta tırla cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 20:29, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 20:30
Sürücüsü ve kimliği öğrenilemeyen 33 CSD 49 plakalı tırla Ferdi Fodul idaresindeki 01 DT 184 plakalı cip Çöplü Mahallesi Tuzla mevkisinde çarpıştı.
Sağlık ekipleri, sürücü Fodul'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Tır sürücüsüyle cipteki 5 kişi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.