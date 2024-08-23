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Süt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobil ile süt tankerinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 20:41, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 20:59
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Süt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Balıkesir istikametinde seyreden Saniye Kahraman (22) idaresindeki 45 YB 4891 plakalı otomobil, Savaştepe-Balıkesir kara yolu kırsal Karacalar Mahallesi yakınında karşı yönden gelen Ş.Ç. (32) yönetimindeki 10 ANE 714 plakalı süt tankeriyle çarpıştı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsünün babası Mehmet Kahraman (57) ile halası Yurdanur Kahraman (58) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yurdanur Kahraman, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan tanker sürücüsünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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