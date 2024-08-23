Ankara'da feci olay! Yıldırım isabet eden kadın öldü

Olay, saat 15.30 sıralarında Çubuk ilçesine bağlı Yıldırımaydoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Cemalettin ve eşi Sakine Özbey, yaylada mantar topladıktan sonra eve dönmek üzere traktörle yola çıktı. Traktörün yan kısmında oturan Sakine Özbey, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Sakine Özbey'in cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşi Cemalettin Özbey ise olayı yara almadan atlattı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.