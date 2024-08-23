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Devrilen motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 21:11, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 21:12
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Devrilen motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti

İsalar köyünden Aydınlı köyü yönüne giden ve sürücüsünün kim olduğu henüz tespit edilemeyen 45 KA 0477 plakalı motosiklet devrildi.

Motosiklette bulunan Ali Erkorkmaz (16) ve Ensar Erkorkmaz (13) yola savruldu.

Ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Erkorkmaz kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan Ensar Erkorkmaz ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ensar Erkorkmaz, kurtarılamadı.

Öte yandan, hayatını kaybedenlerin amca çocukları olduğu öğrenildi.

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