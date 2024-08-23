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Bakan Şimşek'ten 'istifa etti' iddialarına açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uydurma hikayelerle ekonominin ve piyasaların etkilenmesine asla izin vermeyeceklerini belirterek, "İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 21:48, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 21:58
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Bakan Şimşek'ten 'istifa etti' iddialarına açıklama

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.

Ekonomi yönetiminin ekip ruhuyla çalıştığını, aldıkları büyük ve zor sorumluluğun farkında olduklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım. İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık. Cari açık daraldı, Merkez Bankasının rezervleri iyileşti, KKM'den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı.

Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizdir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur. Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor. Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın."

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