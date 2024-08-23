Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması
Fenerbahçe, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmelerinde bulunmak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gittiğini açıkladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 23:23, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 23:17
Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir" ifadeleri kullanıldı.