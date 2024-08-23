Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir" ifadeleri kullanıldı.