Cemal Enginyurt'tan Şimşek manipülasyonu

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt bu gece sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Bugün Borsa İstanbul, sebebsiz düşmedi. Belli ki, 5'li çete kavgası var. Mehmet Şimşek istifa etti. Pazartesi Ülke yangın yeri." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cemal Enginyurt'un paylaşımının yaygınlaşması üzerine bir açıklama yaparak "İstifa etmedim" dedi.

Mehmet Şimşek şu açıklamayı yaptı:

"Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım!

İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir.

- Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz.

- Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık.

- Cari açık daraldı, Merkez Bankası'nın rezervleri iyileşti, KKM'den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı.

- Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz.

- Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizidir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur.

- Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor.

- Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz.

Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz.

Lütfen aldanmayın!"

Enginyurt ve yakın çevresi Borsa'da işlem yasağı cezası almıştuı

"Mehmet Şimşek istifa etti" iddiasını dolaşıma sokan Cemal Enginyurt daha önce borsada manipülasyon yaptığı için işlem yasağı almıştı.