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İBB 16 Ağustos demişti. Başvuru tarihi farklı çıktı

İBB, Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villa için 16 Ağustos 2022 tarihinde suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Ancak ortaya çıkan belgelere göre suç duyurusu, kaçak villanın medyada haber olmasının ardından, 22.08.2024 tarihinde yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 23:58, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2024 00:57
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İBB 16 Ağustos demişti. Başvuru tarihi farklı çıktı

Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villa gündemdeki yerini koruyor. İnşaat ruhsatı yasak olduğu için İBB'den alınan yapı tadil belgesiyle yapılan kaçak inşaat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının devreye girmesi sonrasında mühürlenmişti.

İBB gelişmeler üzerine bir açıklama yaparak kaçak villa için 16 Ağustos 2022 tarihinde suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Ancak ortaya çıkan belgelere göre, Cumhuriyet Başsavcılığına, kaçak villanın medyada haber olmasının ardından, 22.08.2024 tarihinde başvurulduğu anlaşıldı. İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğünden yazılan resmi yazıda yer alan ve ilgi tutulan yapı tadil tutanağının ise geriye doğru düzenlenebildiği belirtildi.

İşte İBB'nin Savcılığa yazdığı yazı

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